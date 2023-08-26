عاجل.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة ويكشف موعد الفحص الطبي لصلاح في اتحاد جدة

كشف الإعلامي السعودي هتان النجار، الصحفي المتخصص في أخبار نادي اتحاد جدة، أن الفريق السعودي أصبح على أعتاب ضم النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إعلامي سعودي يكشف مفاجأة في مصير محمد صلاح: 48 ساعة تفصله عن الانتقال لاتحاد جدة

وقال هتان النجار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «برا 18»، المذاع على شاشة قناة «SSC»: «آخر معلوماتي أن محمد صلاح سوف يصبح لاعبًا اتحاديًا».

وأكمل: «محمد صلاح سوف يخضع للفحص الطبي خلال 48 ساعة، وبعدها ينتقل لصفوف فريق اتحاد جدة».