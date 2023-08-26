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عاجل.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة ويكشف موعد الفحص الطبي لصلاح في اتحاد جدة

كتب:

مصطفى جمال
02:09 ص | السبت 26 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف الإعلامي السعودي هتان النجار، الصحفي المتخصص في أخبار نادي اتحاد جدة، أن الفريق السعودي أصبح على أعتاب ضم النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال هتان النجار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «برا 18»، المذاع على شاشة قناة «SSC»: «آخر معلوماتي أن محمد صلاح سوف يصبح لاعبًا اتحاديًا».

وأكمل: «محمد صلاح سوف يخضع للفحص الطبي خلال 48 ساعة، وبعدها ينتقل لصفوف فريق اتحاد جدة».

   

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بقلم مصطفى جمال