عاجل.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح بعد أنباء اقترابه من اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تحديد نادي ليفربول الإنجليزي، بدلاء محمد صلاح، نجم الفريق تحسبًا لرحيله إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع «ليفربول إيكو»، فإن نادي ليفربول حدد الثنائي، فيدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وليوروي ساني، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، بدلاء لـ محمد صلاح، في حال رحيله عن الفريق إلى اتحاد جدة، خلال الصيف الجاري.

تقارير: كلوب يسعى لـ إيجاد بديل محمد صلاح

وأوضح التقرير، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، بدأ العمل على بدلاء محمد صلاح، تحسبًا لرحيله صوب الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتصاعد أنباء اقتراب محمد صلاح، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتواجد المفاوض السعودي، في مدينة لندن البريطانية في الوقت الحالي، من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع محمد صلاح، أو أي جناح آخر، بالإضافة إلى قلب دفاع، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.