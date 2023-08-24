عاجل.. تطور جديد ومهم في مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

ذكرت تقارير صحفية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، ونادي اتحاد جدة السعودي، بشأن صفقة الدولي المصري محمد صلاح.

وأكدت صحيفة «الرياضية» السعودية، أنه حدث تقارب في وجهات النظر بين إدارة اتحاد جدة، ونادي ليفربول، بشأن الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض مالي كبير من اتحاد جدة

وأوضح التقرير السعودي، أنه رغم غلق نادي ليفربول، باب المفاوضات على بيع محمد صلاح في البداية، إلا أن العرض المالي الجديد المقدم من جانب اتحاد جدة، جعل باب المفاوضات يُفتح من جديد، بشأن التعاقد مع محمد صلاح.

ويسابق نادي اتحاد جدة، الزمن من أجل إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.

وكانت صحيفة «ليفربول إيكو»، قد كشفت في وقت سابق عن تحديد نادي ليفربول، بديل محمد صلاح، تحسبًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.