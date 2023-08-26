عاجل.. نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية بسبب الإصابة (صورة)

خضع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لإزالة «خراج» في قدمه.

مصدر: ياسر إبراهيم خضع لعملية لإزالة «خراج» في قدمه.. وإراحته من تدريبات الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات للوطن سبورت، أن ياسر إبراهيم قد أجرى عملية جراحية في باطن قدمه مساء أمس الجمعة، وذلك من أجل إزالة «خراج»، منعه من ممارسة كرة القدم بصورة مريحة.

وأوضح المصدر أن لاعب الأهلي شعر بالأبم بسبب «الخراج» خلال الأيام الماضية، ليضطر إلى إجراء العملية، وسيحصل اللاعب على راحة لعدة أيام قبل انضمامه لتدريبات القلعة الحمراء مجددًا.

وحرص محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، على التواجد في المستشفى بجوار زميله ياسر إبراهيم، للاطمئنان عليه عقب إجراء العملية الجراحية، حيث نشر صورة تجمعه بمدافع القلعة الحمراء بعد العملية عبر إنستجرام، متمنيُا له الشفاء.