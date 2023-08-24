«شاهندا» تصمم 150 لوحة لأيقونات النادي الأهلي.. «برسم الشخصية في ساعة»

تمتلك شاهندا سامي موهبة الرسم، وقررت أن تتجه إلى تجسيد أيقونات النادي الأهلي على ورق أبيض، ووصل عدد رسوماتها إلى 150 رسمة، في مدة لا تتجاوز عام ونصف العام، حتى أطلق زملاؤها عليها لقب رسامة الأهلي، وتحاول أن تطور من سرعة أدائها، إذ ترغب في رسم الشخصية الواحدة، في 30 دقيقة بدلًا من 60 دقيقة، وتحلم بوضع لوحاتها في معرض خاص بها، بحسب حديث «شاهندا» لـ«الوطن»، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.