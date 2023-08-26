وزيرة الثقافة: الشركة المتحدة شريك أساس في أى نجاح للوزارة

تحدثت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، عن الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، موضحة أنه مهرجان سنوي تقيمه دار الأوبرا المصرية، يقام على مدار الـ30 عاما الماضية، وهذا العام الجمهور فاق التوقعات.

ووجهت نيفين الكيلاني الشكر للشركة المتحدة على كل ما تقدمه، خلال لقائها عبر قناة الحياة، قائلة: «أنا عاوزة أقول شهادة حق، إن بروتكول التعاون الذي تم توقيعه بين المتحدة والوزارة، فرق كثير للغاية في الانتشار والإقبال على كل فعاليات وزارة الثقافة، وليس فعاليات الأوبرا فقط، المتحدة دايما بتبقى شريك أساسي فيها، وده فرق معانا جدا، وفرق مع الناس، دايما بشكر الشركة المتحدة».

عدد الجمهور

أكملت: «احنا كنا طابعين 4 آلاف تذكرة نفذوا جميعهم والناس واقفة وزودنا كراسي علشان الناس كلها تدخل، ومكنتش متوقعة أن في اليوم الإفتتاحي يبقى في الإقبال الكبير ده، وأنا فرحانة لفرح الناس والمجهود مضاعش الحقيقة».

حفل دار الأوبرا المصرية

أضافت الوزيرة: «عندنا عدد كبير جدا من الحفلات، عندنا على مدار 14 يوما 40 حفل، وأيام فيها حفلتين، وأيام فيها 3 حفلات، مصريين وعرب وكبار وصغار، ويوجد فنانين لأول مرة، مثل وليد توفيق الذي منور مهرجان القلعة بوجوده، ويوجد حفلات موسيقية، مثل عمر خيرت، وتتنوع أنواع الحفلات بين المعاصرة والديو والابتهالات والطربي».