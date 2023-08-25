فايا يونان تبدأ حفلها بمهرجان القلعة على نغمات «يا قاتلي».. وتشكر مصر

صعدت منذ قليل، الفنانة السورية فايا يونان إلى حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، بأغنية «يا قاتلي»، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

فايا يونان: شكرا وزيرة الثقافة المصرية

شكرت فايا جمهورها عقب الانتهاء من أداء الأغنية، قائلة «اشتقت كثيرا مصر، وسعيدة بالغناء في حفل الافتتاح، أتمنى تتبسطوا بالحفلة، ووجهت الشكر والتحية لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني».

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.