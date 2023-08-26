العثور على جثة غريق في نهر النيل بالعياط

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص مجهول غارقة بنهر النيل بالعياط في الجيزة، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم احمد الملطاوي رئيس مباحث العياط يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بالعثور على غريق بنهر النيل أمام قرية كفر الرفاعي.

أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم أحمد الملطاوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين انتشال الغريق بمعرفة الإنقاذ النهري، وأن الجثمان لشخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العياط المركزي، وتمّ تحريات حول الواقعة لمعرفة هويه المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.