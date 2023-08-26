سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية

استقر الريال السعودي اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في بنك مصر 100.12 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 99.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 99.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم بنهاية التعاملات: 100.44 جنيه للبيع، مقابل 100.03 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم بنهاية التعاملات: 100.77 جنيه للبيع، مقابل 96.54 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.17 ريال.