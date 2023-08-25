سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 25-8-2023 بالبنوك استقرارا ملحوظا، وفق أخر تحديث للمواقع الرسمية للبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في بنك مصر 100.19 جنيه للبيع، و99.84 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 99.77 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الجمعة: 100.44 جنيه للبيع، مقابل 100.03 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الجمعة: 100.52 جنيه للبيع، مقابل 96.80 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.17 ريال