سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك.. مستقر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا إذ بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.035 جنيه للشراء و 100.48 جنيه للبيع، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك المصرية وجاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنك الأهلي المصري 99.14 جنيه للشراء و100.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.19 جنيه للبيع و99.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.56 جنيه للبيع والشراء 98.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية 96.80 جنيه للشراء و100.52 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

- وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء و100.53 جنيه للبيع.