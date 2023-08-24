سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار كبير شهده سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، اليوم الخميس 24-8-2023، مع بداية التعاملات الخاصة بالقطاع المصرفي في آخر أيام العمل بالقطاع المصرفي قبل العطلة الأسبوعية، إذ سجّل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم بالبنك المركزي المصري 100.34 جنيه للبيع و100 جنيه للشراء.

ونستعرض خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي في مختلف البنوك، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.12 جنيه للبيع، و99.17 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.12 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.38 جنيه للبيع، مقابل 100.30 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية وصل إلى 96.81 جنيه للبيع، مقابل 100.44 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 12.17 ريال.