«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن مدة عزل المصاب بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في الفترة الحالية يوجد عدد من المواطنين مصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، وهناك من مصابين بفيروس كورونا أو متحوراته الجديدة، ويجب على المواطنين معرفة أن فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة يتم التعامل معها على أنها أحد الأمراض المتوطنة، وتم إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس، لذلك على المواطنين عدم الخوف، والمصاب بمتحور كورونا الجديد مدة عزله لا تتجاوز الـ5 أيام.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد أعراضه خفيفة للغاية وتشبه نزلات البرد وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في العضلات، وآلام في العضلات، وآلام في الأذن والأنف، والرشح والعطس، لافتا الى أن المتحور يتم علاجه بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على المواطنين الحصول على البروتوكول العلاجي من خلال الطبيب المشرف على الحالة فقط، لأن الحالات المرضية تختلف من شخص إلى آخر.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وعن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن المتحور الجديد لكورونا يمكن الوقاية منه من خلال الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتي يجب ان تكون نمط حياة، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، مشيرا الى أن الإجراءات الاحترازية تقي من الأمراض المعدية وغيرها، لافتة الى أهمية الحصول على التطعيمات لا سيما الجرعة التنشيطية.