«الصحة»: تقديم خدمات طب الأسنان لـ7.5 مليون مواطن في 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ7ملايين و585 آلف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى عقد 55 ألف و729 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على القوافل العلاجية بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 543 ألفا و672 مواطنا.

تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ8 آلاف

وأضاف أنه جرى تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ8 آلاف و453 مواطنا من خلال 47 قافلة علاجية متخصصة تم تقديمهم خلال الفترة نفسها، منوها بأنه يجرى إطلاق 60 قافلة أخرى بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام.

توعية 543 ألف مواطن بطرق العناية بصحة الفم والأسنان

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على 101 وحدة طب أسنان وقسم للأسنان بالمستشفيات بمختلف المحافظات، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه جرى تدريب 6 آلاف و992 طبيب أسنان و142 فني تمريض بجميع المحافظات على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 4آلاف و386 طبيب أسنان امتياز بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.