«جارديان»: متحور فيروس كورونا الجديد يثير فزع العالم

كشفت صحيفة «ذا جارديان» الإنجليزية عن إثارة متحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الفزع في العالم بعد ظهور فئتين الأولى تسمى EG5 والثانية تسمى متحور كورونا (BA.2.86) في ظل أزمات اقتصادية تضرب مختلف دول العالم.

قدرة كبيرة على التحور

وأصدرت «وكالة الأمن الصحي البريطانية»، بيانا توضح فيه اكتشاف نوع جديد من فيروس كوفيد - 19 في البلاد، قادر على التحور أصيب به شخص في البلاد لم يسافر خارج بريطانيا حديثا في إِشارة إلى قدرة الفيروس على التحور وإصابة الأشخاص بسرعة.

تقييم مفصل تجريه البلاد

ونقلت الجارديان عن نائبة مدير «وكالة الأمن الصحي البريطانية»، الدكتورة ميرا تشاند: «نحن على علم بحالة واحدة مؤكدة في بريطانيا.. وتُجرى وكالة الأمن الصحي حالياً تقييماً تفصيلياً، وستقدّم مزيداً من المعلومات في الوقت المناسب»، في الوقت الذي يتوقع أن تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإصابات بكوفيد 19 القادم من تحورات لسلالات أوميكرون مثل إيري وإريكتوروس، بسبب تراجع المناعة والطقس السيئ.

متى ظهرت السلالة؟

وظهرت السلالة لأول مرة في الدنمارك في 24 يوليو الماضي وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الشهر وسط تخوفات من انتشار الإصابات في مختلف دول العالم مع بداية فصل الخريف والاستعداج لفصل الشتاء الذي تنشط فيه الإصابات الخاصة بأمراض التنفس والصدر.