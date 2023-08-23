فيروس كورونا.. أمريكا تعلن طرح لقاحات جديدة ضد «إيريس» بعد ارتفاع الإصابات

ظهر متحور جديد من فيروس كورونا باعتباره المسيطر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، ويسمى «إيريس» EG.5، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه «متحور موضع الاهتمام»، إذ تزداد حالات الإصابة بالفيروس داخل المستشفيات الأمريكية، ما دفعت السلطات إلى إعداد خطة لطرح اللقاحات المحدثة خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع نسبة الإصابة بمتحور إيريس

وتجاهل الأمريكيون فيروس كورونا إلى حد كبير، ما دفع إلي الارتفاع الأخير في نسبة الإصابة بالمتحورات الجديدة وتحديدا «إيريس» الذي انتشر بشكل سريع في جميع انحاء الولايات الأمريكية، وهو تذكير بأن الفيروس مستمر في الانتشار والتحور على الرغم من أن التهديد أقل بكثير من مستويات عصر الوباء.

ويواجه مسؤولو الصحة تحديًا في إقناع الجمهور المنهك من الوباء بالحصول على جرعة محدثة من فيروس كورونا بعد ظهر «إيريس»، حيث انخفض امتصاص اللقاح مع كل جرعة معززة متتالية، واعتبارًا من بداية شهر أغسطس، يوجد حاليًا 330 شخصًا في المستشفى مصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الصحة العامة، بزيادة قدرها 49٪ عما كانت عليه قبل أربعة أسابيع.

لقاحات مضادة لمتحور إيريس ليست جاهزة بعد

وقال أخصائي الأمراض المعدية، سومان راداكريشنا، لقناة «فوكس 11»، إن الجولة الأحدث من اللقاحات المضادة من فيروس كورونا وتحديدا «إيريس» ليست جاهزة بعد، ولكن من المحتمل أن تطرح خلال الخريف المقبل.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء عن استثمار 1.4 مليار دولار في تطوير ما يسمى بالجيل القادم من لقاحات المضادة لفيروس كورونا و«إيريس»، وذلك لتوفير حماية أفضل للمجتمع الأمريكي، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين لا يستجيبون بشكل جيد للقاحات الموجودة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا، إن الوزارة بصدد تحديد لقاحات فيروس كورونا التي ستنتقل إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمواجهة متحور «إيريس»