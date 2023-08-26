«الصحة» تنشر بروتوكول علاج المتحور الجديد لكورونا.. 3 مستويات للإصابة

كشفت وزارة الصحة والسكان علاج المتحور الجديد لكورونا، موضحة أنَّ علاج المتحور الجديد لكورونا هو علاج فيروس كورونا نفسه والبروتوكول العلاجي الذي تمّ وضعه من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا هو المتبع لعلاج الحالات المصابة بالفيروس أو أحد متحوراته التي تظهر من حين لآخر والبروتوكول هو علاج للأعراض، مشيرة الى أنَّ البروتوكول العلاجي أثبت كفاءته في مواجهة فيروس كورونا والتي ساهمت في رفع معدلات الشفاء لـ95%.

علاج المتحور الجديد لكورونا

وحذرت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، المواطنين المصابين بنزلات البرد أو أحد متحورات فيروس كورونا الحصول على المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المشرف على الحالة، مشيرة إلى أنَّ المضادات الحيوية تؤخذ بواسطة الطبيب وهو الشخص المسؤل عن تحديد الجرعات الخاصة بكل حالة، ويجب الحصول على الجرعات كاملة دون زيادة أو نقصان، موضحة أنَّ نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية بل أنها تعالج بواسطة الراحة التامة والحصول على السوائل الدافئة.

البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان البروتوكول العلاجي والذي تمّ تحديثه مؤخرًا والخاص بعلاج فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة وجاء على النحو التالي:-

- علاج الحالات الخفيفة المصابة بكورونا، إعطاء «هيدروكسي كلوركين 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، بعد ذلك 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام»، أو إعطاء عقار «إيفرمكتين 6 ملجم (36 ملجم في اليوم الأول، والثالث، والسادس)، أو عقار «فافيبيرافير» 1600 مرتين يوميا في اليوم الأول، ثم 600 ملجم مرتين يومياً، إلى جانب إعطاء الفيتامينات.

- أما في الحالات المتوسطة، فهم المرضى الذين يعانون من مظاهر الالتهاب الرئوي في الأشعة، أو قلة في كرات الدم البيضاء، وحينها نص البروتوكول على إمكانية إعطاء صنفين من الأدوية معًا، سواء «هيدروكسي كلوروكين + إيفرمكتين»، أو «فافيبيرافير + إيفرمكتين»، وكذلك دواء ريمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع.

- الحالات شديدة الإصابة، يتمّ التوجيه بحجزها على أسرّة الرعاية ومنحها البروتوكول العلاجي المناسب.