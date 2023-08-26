أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 26-8- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.