أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار كبير شهده سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 25-8-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وفق مواقعها الإلكترونية عبر الإنترنت، إذ سجل في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات وفق ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه والشراء: 8.38 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه وسعر شراء الدرهم 8.38 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.46 جنيه وسعر شراء الدرهم الإماراتي8.31 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر بيع الدرهم 8.42 جنيه وسعر شراء الدرهم 8.38 جنيه