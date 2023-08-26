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«الأعلى للجامعات» يكمل الاستعدادت النهائية لأعمال العام الدراسي

كتب:

أحمد أبوضيف
09:24 ص | السبت 26 أغسطس 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خلال اجتماعه الدوري، الرتوش النهائية لأعمال استعدادات العام الدراسي الجديد 2023 لمختلف الكليات و المعاهد وذلك وفقاً للضوابط و الخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، أبرزها التأكيد على موعد العام الدراسي والمقرر ان يبدأ 31 سبتمبر المقبل.

اجتماع الأعلى للجامعات 

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات عددَّا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها انتظام العمل بأعمال تنسيق الجامعات، وكذلك متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتأكّيد جاهزية الجامعات للعام الجديد واستقبال الطلاب الجدد.

التعليم العالي 

وأوضحت المصادر أنَّ المجلس من المقرر أن يناقش ما انتهت إليه عدد من الجان القطاعات الطبية والهندسية بشأن اللوائح المنظمة لعمل الكليات المختلفة والمتمثلة في اللوائح الاسترشادية المرجعية للكليات المختلفة، لافتًا إلى أنَّ العمل بمختلف القطاعات بشأن تعديل اللوائح يسير بصورة متسارعة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.