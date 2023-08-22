تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي

تفاصيل وتعليمات مهمة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والكليات والمعاهد المتاحة أدبي، أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، مساء أمس في بيان رسمي.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أول هذه التفاصيل أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يتضمن عدد من الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، لكن تشترط في الالتحاق بها أن يكون الطالب أدى اختبار القدرات المقرر للقبول بها مثل كليات التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية.

أما عن ثاني التفاصيل، هي أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من المقرر أن يبدأ عقب انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وإعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي للدور الثاني، ثم يبدأ التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، ويختار الطالب 75 رغبة.

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة أدبي في تنسيق المرحلة الثالثة، حددها موقع التنسيق الإلكتروني، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر كلية تربية نوعية موسيقية بورسعيد، وكلية تربية رياضية بنات العريش، وكلية تربية نوعية موسيقية مطروح وكلية تربية نوعية فنية مطروح، والمعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا وكلية تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

عدد من الكليات والمعاهد المتاحة أدبي

- نظم المعلومات الإدارية.

- تربية رياضية بنين العريش.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية.

- شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- تربية رياضية بنين طنطا.

- تربية رياضية بنات طنطا.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات).