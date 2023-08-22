تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات.. اعرف الكليات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات، موضحة أن قائمة التنسيق مُتاحة كاملة على موقع التنسيق الإلكتروني شاملة اسم الكلية والجامعة والحد الأدنى للقبول بها، فضلاً عن الشعبة المقرر قبولها بها سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو الإثنين معاً.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات، اشتمل على عدد كبير من الكليات منها كليات الإعلام سواء في القاهرة أو عين شمس أو جامعة بني سويف أو المنوفية، وكليات التمريض، التي كانت ضمن قائمة الكليات التي توجه بها أماكن شاغرة عقب تنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات علمي كالآتي:

- كلية إعلام القاهرة 325.0 درجة.

- كلية إعلام عين شمس 323.0 درجة.

- كلية إعلام المنوفية 323.0 درجة.

- كلية إعلام بني سويف 320.5 درجة.

- كلية إعلام جنوب الوادي 319.5 درجة.

- كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5 درجة.

إعلام القاهرة رياضة 310.5 درجة.

- كلية إعلام عين شمس رياضة 306.5 درجة.

- كلية إعلام المنوفية رياضة 301.0 درجة.

- كلية إعلام بني سويف رياضة 296.5 درجة.

- كلية إعلام جنوب الوادي رياضة 292.0 درجة.

- كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5 درجة.

- كلية التمريض المنصورة 350.0 درجة.

- كلية التمريض بور سعيد 349.5 درجة.

- كلية التمريض كفر الشيخ 342.0 درجة.

- كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5 درجة.

- كلية التمريض بنها 339.0 درجة.

- كلية التمريض عين شمس 336.5 درجة.

- كلية التمريض الإسكندرية 336.0 درجة.

- كلية التمريض الفيوم 333.5 درجة.

- كلية التمريض أسيوط 332.0 درجة.

- كلية التمريض جنوب الوادي 330.5 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات أدبي كالآتي:

- كلية آداب الإسكندرية 312.0 درجة.

- كلية آداب حلوان 312.0 درجة.

- كلية آداب بنها 307.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه القاهرة 303.5

- كلية آداب بنات عين شمس 302.5 درجة.

- كلية آداب و علوم إنسانية السويس 298.5 درجة.

- كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 298.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه الزقازيق 283.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه دمنهور 283.0 درجة.