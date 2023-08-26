«الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ نشاط الرياح بمناطق مختلفة في محافظات مصر يساعد على تلطيف الأجواء، وهي رياح غير مثيرة للرمال والأتربة باستثناء مناطق أقصى جنوب البلاد في محافظة الوادي الجديد، خصوصا أنَّ الرياح بهذه المناطق تسير على الصحراء فترة كبيرة، مما يثير الرمال والأتربة، ومن الممكن أن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في محافظة الوادي الجديد، وتستمر الأمطار اليوم وقد تكون أمطار رعدية على بعض الأماكن من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، ولكنها غير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية.

الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّ أهم ظاهرة بالطقس هو اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، فهما غير مؤهلان لأي أعمال للملاحة البحرية أو الصيد والتنزه، وهو الأمر المستمر منذ أكثر من 48 ساعة، فسرعات الرياح تصل لـ70 كيلومترا/الساعة، وارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر ويجب الحذر بشكل كبير، مشددة على أنَّ البحر المتوسط مازال معتدل ولا يوجد أي تأثير لأي أمواج أو رياح ومازال مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

أحوال البحر الأحمر وخليج السويس تعود للاستقرار بشكل تدريجي منتصف الأسبوع

وكشفت أنَّ أحوال البحر الأحمر وخليج السويس تعود للاستقرار بشكل تدريجي منتصف الأسبوع، مشيرة لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة حتى بداية شهر سبتمبر والتي تبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي في شهر سبتمبر، كما تنخفض درجات الحرارة مطلع الشهر الجاري.

يجب الحذر من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه يجب الحذر من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة لارتفاع درجات الحرارة فترة الظهيرة ولذلك يجب توخي الحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة هذه الفترة.