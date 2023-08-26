كتب «بوست» وتفاجأ برد عاجل.. عمر زهران يروي موقفًا إنسانيًا لوزير الصحة

بدافع من الإنسانية وجه المخرج عمر زهران استغاثة لمحاولة إنقاذ مريض مهدد ببتر قدمه، وذلك عبر منشور على حسابه بـ«فيس بوك»، بحثا عن طريقة للتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لإجراء جراحة عاجلة للمريض، ولم تمر ساعات حتى حدثت «مفاجأة» لم يكن يتوقعها «زهران» حتى في الأحلام على حد تعبيره، مكالمة هاتفية من وزير الصحة بنفسه يسأل عن تفاصيل الحالة.

على مدار دقائق استمرت المكالمة الهاتفية بين المخرج عمر زهران والدكتور خالد عبد الغفار، الذي تعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للجراحة في أسرع وقت ممكن، ولكنها لم تكن المفاجأة الوحيدة بالنسبة لـ«زهران»، إذ تم التواصل مع المريض في أقل من نصف ساعة للاتفاق على جميع الإجراءات، وفقا لما رواه «زهران» في منشور لاحق عبر حسابه على «فيس بوك».

عمر زهران يوجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار

«الوزير الإنسان صاحب المواقف النبيلة».. هكذا وصف عمر زهران وعدد كبير من متابعيه الوزير خالد عبد الغفار على التصرف الإنساني الذي يعكس اهتمام منظومة الصحة في مصر بالأشد احتياجا، وحرص المكتب الإعلامي للوزير على الرصد الدائم لتلك الحالات سواء على أرض الواقع أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأبدى المخرج عمر زهران، تقديره لاهتمام وزير الصحة بالحالة، قائلا: «سلوك متحضر وتصرف جديد ومفاجأة عظيمة.. كل الشكر والتقدير والاحترام لسيادة الوزير على هذا التصرف الإنساني، والذي عرفت عنه معلومات عظيمة عن شخصيته وتواضعه وكفاءته، واهتمامه الكبير بالمرضى».