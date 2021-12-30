المخرج عمر زهران عن سهير البابلي: «لازال صوت ضحكاتك لا يرحل عني»

عبر المخرج عمر زهران عن اشتياقه للفنانة الراحلة سهير البابلي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمر زهران لسهير البابلي يعبر عن افتقاده لسهير البابلي

ونشر عمر زهران صورة تجمعه بسهير البابلي، وعلق عليها قائلًا: «ساعات وأيام وليالي مرت.. منذ أن رحلتي ولازال صوت ضحكاتك لا يرحل عني.. رحمك الله وأسعدك بقدر ما أسعدتيني».

رحيل الفنانة سهير البابلي

ورحلت سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 من نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ84 سنة بعد أن تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى بسبب معاناتها من غيبوبة سكر.

علاقة صداقة قوية تجمع بين عمر زهران وسهير البابلي

وكانت تجمع المخرج عمر زهران بالفنانة الراحلة سهير البابلي صداقة قوية امتدت لسنوات طويلة، وكان «زهران» متواجدا معها في المستشفى قبل وفاتها، وشاهدا على اللحظات الأخيرة في حياتها.

وأشار «زهران» خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أنه تجمعه علاقة قوية بالفنانة الراحلة، وأنهما كانا مقربان من بعضهما البعض جدا بعيدا عن العمل.

عمر زهران عن سهير البابلي: صديقة نادرة الحدوث

وتابع «زهران» أنه كان سعيد الحظ لاقترابه منها وأن صداقتهما كانت ممتعة بشكل كبير لأنها سيدة كوميدية وصادقة البسمة حتى مع من يعملون معها في البيت، فضلا عن أنها صديقة نادرة الحدوث.