عمر زهران يروي موقفا لـ نيللي داعما للتليفزيون: مش بتدور على الفلوس

روى المخرج عمرو زهران، موقفاً إيجابياً للفنانة نيللي، خلال الندوة التكريمية المُقامة لها، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، برئاسة المنتج محمد حفظي.

نيللي تضع شروطا تعجيزية للمشاركة في برنامج استعراضي

وقال عمر زهران، إن الفنانة نيللي، تلقت عرضا من إحدى القنوات الفضائية الكبرى، بشأن المُشاركة في برنامج استعراضي، إلا أنها وضعت شرطًا تعجيزيًا أمام إدارة المحطة.

وأوضح عمر زهران، أن نيللي اشترطت بعرض البرنامج بشكلٍ متزامن على التليفزيون المصري، إلا أنها خففت الشرط بعد مفاوضات طويلة مع إدارة المحطة، حيث طالبتهم بإهداء نسخة لـ«ماسبيرو»، ووضعها في أرشيف التليفزيون، إلى أن توقف المشروع تماما بعد رفض القناة.

عمر زهران: نيللي رفضت عرض وقت ثورة يناير احتراما للشهداء

وأشار عمر زهران، إلى أن نيللي رفضت الظهور في سهرة تليفزيونية عقب أحداث ثورة يناير عام 2011، رغم تلقيها عرضا ماليا ضخما، متابعاً: «رفضت العرض، وقالت لي: إزاي اطلع أهزر واضحك، وفيه أحداث وشهداء».

وتابع: «ورفضت المقابل المادي تماما، وقالت لي: أخس عليك يا عمر.. من أمتى وأنا بدور على الفلوس.. أنا مش عارفة الناس اللي بيعملوا ملايين ويحطوها في البنوك بيعملوا بيها إيه».

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فاعليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي من 26 نوفمبر، حتى يوم 5 ديسمبر، في دار الأوبرا امصرية، ويشهد المهرجان العديد من الفاعليات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى عرض العديد من الأفلام وتكريم عدد من النجوم.

نيللي تفوز بجائزة الهرم الذهبي

وكانت الفنانة نيللي حصلت على جائزة الهرم الذهبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة، وسلمها الجائزة الفنان سمير صبري.