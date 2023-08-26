مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في مياه الرياح العباسي بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، ملقاة داخل مياه الرياح العباسي، بنطاق مركزي السنطة وزفتى، بمحافظة الغربية، وتحرر محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

العثور على جثة شاب في مياه الرياح العباسي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب في مياه الرياح العباسي بنطاق مركزي زفتى والسنطة، بمحافظة الغربية.

على الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال الجثة، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، والتحفظ عليها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات والمعاينة

تبين من التحريات والمعاينة، أن الجثة إلى شاب يدعى «كريم.ز»، في العقد الثالث من عمره، مقيم قرية ميت ميمون، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة، إذ لقي مصرعه في مياه الرياح العباسي بنطاق مركز السنطة، أثناء الاستحمام حيث جرفه التيار إلى نهر الرياح العباسي، ولقي مصرعه نتيجة إسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق