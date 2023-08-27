ماذا يحدث للجسم بعد سنة من التوقف عن التدخين؟.. «الصحة» تجيب

نشرت وزارة الصحة والسكان تقريرا توضح فيه ما يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين بكل أنواعه، إذ يبدأ الجسم التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة، وبعد 20 دقيقة تبدأ سرعة ضربات القلب في الانتظام.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه بعد 12 ساعة من التوقف يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية، موضحة أنه بعد الأسبوع الـ12 من التوقف تتحسن الدورة الدموية ويظهر ذلك على شكل الجلد وتتحسن وظائف الرئة ويقل الشعور بالإرهاق وضيق التنفس.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بعد سنة كاملة من التوقف عن التدخين، يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة، وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخط الساخن الذي قامت بتدشينه 16328 والخاص بالمساعدة على الإقلاع عن التدخين والذي يمكن اللجوء إليه والمساعدة على الإقلاع من خلال مجموعة من فريق من التواصل الإجتماعي المدرب لمساعدة المدخنين.

أضرار التدخين على الجسم

وطالبت وزارة الصحة والسكان المدخنين بضرورة التوقف عن هذه العادة السيئة، لما لها من أضرار جسيمة على أجهزة الجسم المختلفة، مشيرة إلى أن التدخين يؤثر على صحة القلب والكلى.

يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على رفع مفهوم الثقافة الصحية لدي المواطنين من خلال البعد عن العادات الغير صحية ولها أضرار على الجسم.