رئيس وزراء السويد: لا نخطط لحظر حرق الكتب الدينية مثل الدنمارك

نقلت محطة التليفزيون الرئيسية في إذاعة الخدمة العامة السويدية «SVT»، عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله، إن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد.

كريسترسون: القيام بما تفعله الدنمارك سيتطلب تعديلات دستورية

وقال كريسترسون : «إن كل دولة تتعرض لتهديدات حادة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها، أكن احتراما كبيرا لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بنفس الشيء تماما كما هو الحال في الدنمارك، سيتطلب على الأرجح تعديلات دستورية، لذلك بالنسبة للسويد، فإن هذا ليس هو أفضل طريق».

هوملجارد: الدنمارك تعتزم حظر حرق القرآن

يأتي ذلك، عقب إعلان وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، أمس الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية، بحسب وكالة «ريا نوفوستي».

وكانت السلطات السويدية قررت الأسبوع الماضي البدء في مراجعة قانون النظام العام الذي يسمح باتخاذ إجراءات تتعلق بحرق القرآن الكريم.