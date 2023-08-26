أسعار الذهب اليوم السبت 26-8-2023 في محلات الصاغة.. كم يبلغ عيار 24؟

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 26-8-2023 بمحلات الصاغة في مصر استقراراً ملحوظاً، ومن بينها عيار 24 الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة الأخرى، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مختلف محلات الصاغة حسب ما يضعه التجار من مصنعية وضريبة على أسعار الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 2594 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2270 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 1946 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2378 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1513 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات، 18160 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.