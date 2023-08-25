سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 25-8-2023 في محلات الصاغة، استقرارا على مدار التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر بين المواطنين، لذلك تحرص شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية على نشر الأسعار المحدثة للذهب، حيث تختلف من محل لآخر على حسب قيمة الضريبة المضافة والمصنعية.

وتوضح «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، بحسب التحديث الأخير الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات الصباحية، 2606 جنيهات للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في التعاملات الصباحية، 2280 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية 1954 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل اليوم 2389 جنيهاً للشراء، في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1520 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 18240 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.