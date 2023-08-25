سعر الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 في بداية التعاملات.. كم يبلغ عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 24-8-2023 في مصر بمحلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية استقراراً، وتشمل الأسعار عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر، بعد أن شهد تراجعات عدة خلال الأيام الماضية، حيث يختلف السعر من محل لآخر وفق المصنعية.

لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الجمعة 24-8-2023 في مصر، وكذلك عيار 21، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 2606 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2280 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات 1954 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 1520 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم فسجل 2389 جنيهاً للشراء، وذلك دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات الصباحية 18240 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

ويختلف سعر الذهب اليوم الجمعة للأعيرة المختلفة وكذلك عيار 21، حسب ما يضيفه التجار من ضريبة ومصنعية على الأسعار المعلنة للمشغولات الذهبية والسبائك.