عاجل.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الجمعة 25-8-2023، في مصر بمنتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، تراجعاً بنحو 5 جنيهات، إذ انخفض ليسجل 2275 جنيها دون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2600 جنيه خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، استقرارًا بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2383 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2275 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1950 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1517 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18200جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1905 دولارات.