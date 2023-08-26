أسباب مرض البهاق وطرق علاجه.. هاني الناظر يحذر من العلاجات الموضعية

يلاحظ بعض الأشخاص ظهور علامات بيضاء على أجسامهم، وهو ما يُعرف باسم مرض البهاق الذي يتسبب في تغير لون الأنسجة الجلدية بمناطق مُعينة في الجسم، بسبب تدمير المناعة للخلايا التي تصنع الصبغة واللون في الجلد.

البهاق عبارة عن خلل جيني

وقال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض البهاق ناصع البياض ولا يشكل طبقة خشنة وهو غير مُعد نهائيًا ولا علاقة له بالأكل، لكنه عبارة عن خلل جيني، ويصيب صغار السن.

البهاق له علاج مناعي

وأضاف «الناظر»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مرض البهاق له علاج مناعي دوائي فعال، والعلاج غير مكلف ويحقق نسب شفاء عالية، ولكن لابد أن يخضع المريض تحت إشراف الطبيب المعالج.

وحذر «الناظر»، من خطورة الاعتماد على العلاجات الموضعية، قائلًا: إنه «لا يمكن الاعتماد على العلاجات الموضعية مثل الكريمات والمحاليل فقط لعلاجه، لكنها تستعمل كمساعد مع الدواء المناعي»، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة بمرض البهاق في مصر تصل إلى 1.5 %.

وأشار «الناظر»، إلى أنه لا يوجد سن معين للإصابة بمرض البهاق فهو يصيب أي شخص في أي سن، وهو مرض غير وراثي، و15% من المصابين به لهم أقارب مصابون.