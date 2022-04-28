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أهم 8 نصائح من هيئة الدواء للحفاظ على جهازك المناعي وتجنب العدوى

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:17 م | الخميس 28 أبريل 2022
تناول الخضراوات مهم لتقوية الجهاز المناعي

تناول الخضراوات مهم لتقوية الجهاز المناعي

يرغب العديد من المواطنين في تقوية جهازهم المناعي ضد الإصابة بالعدوى أو الأمراض المختلفة، ولكنهم لا يعرفون الطريقة الأفضل من أجل تعزيز المناعة، لذا أوضحت هيئة الدواء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» العديد من النصائح والإرشادات الصحية من أجل تعزيز مناعة الشخص.

نصائح للحفاظ على الجهاز المناعي

تستعرض «الوطن» كافة النصائح والإرشادات الصحية التي أعلنت عنها هيئة الدواء المصرية بشأن تقوية المناعة لدى الأشخاص، وتنقسم إلى الآتي:

1 - يجب على الشخص أن يتناول كل من الخضراوات والفواكه بكثرة، وتحديداً الغنية بفيتامين ج وفيتامين سي.

2 - ينبغي أيضاً على الشخص أن يتجنب القلق النفسي أو التوتر.

3 - الحرص على النظافة الشخصية، مع العادات الصحية، وعلى سبيل المثال غسل الأيدي باستمرار.

4 - يجب المحافظة على ارتداء الكمامة الطبية.

5 - حرص الشخص في الحصول على الأمصال واللقاحات، من أجل التحصين.

6 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم مهمة من أجل الحفاظ على الجهاز المناعي.

7 - يجب على كافة الأشخاص تجنب عادة التدخين.

8 - الحصول على أقساط كافية من النوم بشكل يومي.

الإصابة بالحساسية بسبب الأدوية

وفي سياق مختلف، كانت هيئة الدواء المصرية قد أوضحت في منشور لها آخر على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك حساسية يمكن أن يتسبب فيها بعض الأدوية تجاه الشخص، وذلك في حالة حصول الفرد على دواء ما سواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، والحساسية تكون لها أعراض شائعة ومنها الطفح الجلدي أو الحمى.

وأكدت هيئة الدواء أن حساسية الدواء من الممكن أن تتسبب في تعرض حياة الشخص للخطر، نظراً لأنها تؤثر على الكثير من أجهزة الجسم «الحساسية المفرطة». 

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بقلم محمد سعيد الشماع

صحفي متخصص في التحقيقات الاستقصائية منذ عام 2015، وحاصل على ليسانس ألسن عين شمس بتقدير عام جيد جداً.