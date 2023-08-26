«العمل الدولية»: ننسق مع مصر لتدريب الخريجين والشباب على الذكاء الاصطناعي

أكد إيريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، أن توسع مصر في الذكاء الاصطناعي، يهدد بطرد الكثير من الوظائف وفرص العمل التقليدية من سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

التحول الكبير للتكنولوجيا والرقمنة يحتاج إلى سوق عمل جديدة

أضاف «أوشلان» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، على هامش الدورة التدريبية على معايير العمل الدولية، أن توسع الدولة المصرية في استخدام نظام الذكاء الاصطناعي، والتحول الكبير للتكنولوجيا والرقمنة، يحتاج إلى سوق عمل جديدة يتناسب مع هذا التطور، ويدفع منظمة العمل الدولية للتنسيق بشكل أكبر مما هو عليه وزيادة وتكثيف جرعات التعاون مع وزارة العمل في مصر لتدريب الخريجين والشباب على هذه السوق، والتأهيل لها لاقتحامها بقوة وبالشكل المطلوب الذي يحقق التوازن بين طرفي عملية الإنتاج، وهو أحد أهم مستهدفات منظمة العمل الدولية.

تحقيق التكامل والمستهدف من السلامة والصحية المهنية

وأشار «أوشلان»، إلى أن المنظمة لا تألوا جهدا في التعاون مع وزارة العمل المصرية، لتحقيق التكامل والمستهدف من السلامة والصحية المهنية، لذلك تقدم يد العون والمساهمة بقوة مع وزارة العمل لتفعيل مبادرات السلامة والصحة المهنية، في كل مؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف التدريب للمفتشين وقطاع المتابعة بوزارة العمل، للقيام بواجباتهم التفتيشية والمتابعة المستمرة لضامن تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة وحياة العاملين المصريين وغير المصريين في القطاع الخاص، الذين يمثلون الأغلبية في الأيدي العاملة في سوق العمل في مصر.

وعقدت منظمة العمل الدولية مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور كل من حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة قضايا ومعايير العمل، والرد على تساؤلات الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بقضايا العمل ومعايير منظمة العمل الدولية، ورؤية استراتيجية 2030، فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص وسوق العمل المحلي والعمالة المصرية بالخارج.