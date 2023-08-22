كليات الذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية 2023 بالدرجات في جميع المحافظات، تشغل بال الآلاف من الطلاب في شتى أنحاء محافظات مصر، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لما تمثله الكلية ودراستها، من أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، كونها تخلق فرصًا جديدة في مجالات سوق العمل.

وتستعرض «الوطن»، كليات الذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية 2023 بالدرجات في جميع المحافظات، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

كليات الذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية 2023 بالدرجات في جميع المحافظات

وجاءت كليات الذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية 2023 بالدرجات في جميع المحافظات، وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، في العام الماضي كالتالي:

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات الحاسبات والمعلومات 2023 للشعب العلمية لطلاب الثانوية العامة 2023:

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

طب بيطري أسيوط 358

58ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

علوم سوهاج 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341

حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان رياضة 341

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5

حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة 338

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

سياسة واقتصاد السويس 33

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5