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الرئيس الصيني: الذكاء الاصطناعي يوفر عائدات مرتفعة للدول رغم المخاطر

كتب:

نرمين عفيفي
02:40 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الرئيس الصيني

الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن الذكاء الاصطناعي بإمكانه توفير عائدات مرتفعة للدول، لكنه يحتوي على مخاطر وتحديات كبيرة، موضحا أن دول البريكس وافقت على إطلاق مجموعة دراسة الذكاء الصناعي للمستقبل، وعلينا أن نسمح لها بتأدية دورها بشكل تام وتبادل الخبرات والتكنولوجيا. 

ضرورة تبادل الثقافة ومسارات التعليم المختلفة بين الشعوب 

وأضاف خلال كلمته في قمة «البريكس» أنه يجب تبادل الثقافة ومسارات التعليم المختلفة بين شعوب دول البريكس، والعمل ضمن روح التضامنية والشمولية، وعلينا تعزيز فهم الثقافة التقليدية والتشديد على العدالة وزيادة الحوكمة العالمية. 

وشرح الرئيس الصيني أنه يجب احترام المعاهدات الدولية فيما يتعلق بالتجارة الحرة، ومنع تشكل التكتلات الخاصة، مشددا على أن الدول النامية تدرك أهمية مجموعة البريكس وتطلع للانضمام لمجموعة بريكس.

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بقلم نرمين عفيفي