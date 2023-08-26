«العمل الدولية» تكرم «الوطن».. ومدير المنظمة: الجريدة تهتم بقضايا العمال

كرمت منظمة العمل الدولية، الزميل ماهر هنداوي، الصحفي بجريدة الوطن، ومحرر شئون وزارة العمل، لجهوده الكبيرة والمستمرة في نشر الأخبار والملفات الهامة بقضايا العمل والعمال.

شهادة تقدير لمحرر «الوطن»

وسلم إيريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، «هنداوي» شهادة تقدير على هامش الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة بالتعاون مع وزارة العمل، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس بمدينة شرم الشيخ، والتي جاءت بعنوان «التعريف بمعايير العمل الدولية والتوعية بقضايا العمل».

وقال إيريك أوشلان، إن جريدة الوطن وموقعها الإلكتروني يتمتعان بمصداقية كبيرة، ويحرصان دائما على نشر الأخبار والتقارير والملفات المهتمة بقضايا العمل والعمال، معربا عن سعادته بما يعرض عليه من أخبار ينشرها موقع «الوطن» بشكل شبه يومي.

تدريب الصحفيين المتخصصين في شؤون العمل

وأضاف أوشلان، أن الصحفيين المتخصصين في شئون العمل والعمال بحاجة مستمرة إلى التدريب والتعريف بكل المفاهيم الجديدة عن قضايا العمل في سوق العمل المحلي والعالمي، وكذلك التعريف بمعايير العمل الدولية.

وأكد مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على متابعتهم بكل جهد واهتمام شديد إجراءات الاستراتيجة الوطنية للتشغيل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتماشى مع مستهدفات استراتيجية الدولية للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الشباب الراغبين والطامحين للانضمام إلى سوق العمل لن يستطيعوا التكيف مع فرص العمل المستحدثة إلا من خلال التدريب والتأهيل الجيد لهم، من أجل الاستمرار بنجاح في سوق العمل وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في ضوء اقتصاد قوي.

تطوير التعليم المهني في مصر

وأشار أوشلان إلى أن منظمة العمل الدولية تتابع باهتمام كبير الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإصدار قانون العمل الجديد، آملين أن تعكس مواد القانون معايير منظمة العمل الدولية، وتطبيقها على جميع العاملين في مصر.

وأشاد أوشلان بالخطوات الجيدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير التعليم المهني، وضخ خريجين مؤهلين ومدربين على مهن وحرف سوق العمل، مشيرا إلى أن المنظمة تقدم كل أنواع الدعم للحكومة المصرية، وتمثلها وزارة العمل لوصول خريجي التعليم المهني لسوق العمل.