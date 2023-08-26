كل ما تود معرفته عن قسم علم النفس بـ«آداب المنصورة».. فرص العمل المتاحة

حددت كلية الآداب بجامعة المنصورة، مجموعة من التفاصيل المهمة عن قسم علم النفس، الذي يرأسه الدكتور أكرم فتحي، حيث يُعد من الأقسام المتميزة في كلية الآداب بالجامعات المصرية، إذ يهتم بتخريج طلاب متميزين في مجال علم النفس والصحة النفسية التي يحتاجها سوق العمل في مصر وخارجهخا.

وفق الدكتور محمود سليمان، عميد الكلية، فإن الدراسة بقسم علم النفس بدأت عام 1989، وتخرجت الدفعة الأولى فيه عام 1991، وتستعد الكلية في عام 2023 لتخريج الدفعة 33، وتتمثل رؤية القسم، بأن يكون رائدا في الإبداع الفكري والتميز في تنفيذ برامج أكاديمية مرتبطة بالتخصص، وفي الأنشطة البحثية المتقدمة، والإسهام في إخراج طلاب متميزين لخدمة الإنسان ورقي المجتمع.

رسالة قسم علم النفس بكلية الآداب

شرح الدكتور محمود سليمان في تقرير له، رسالة القسم التي تتمثل في تخريج الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجال علم النفس، في إطار معتقدات ديننا وتراثنا الأصيل، مع مواكبة التطور العلمي الحديث، والتوسع في البحوث العلمية ذات الصلة بتخصصات القسم، من خلال إعداد المواد العلمية في مجال علم النفس، من اختصاصين أو باحثين.

تعددت وتنوعت أهداف القسم، التي تشتمل على تنمية الدارسين بالقسم معرفيا ومهاريا ووجدانيا، وتعريف الدارسين بالاتجاهات النفسية الحديثة، والتحديات المستمرة في علم النفس، فضلاً عن تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة الأخصائي النفسي.

وتشتمل أهداف القسم، على تطوير كفاءة الأداء البحثي للأعضاء من هيئة التدريس بالقسم وتنمية المهارات والكفايات البحثية، وتطبيقاتها في الميدان النفسي لدى الباحثين المسجلين في القسم، فضلاً عن نشر الثقافة النفسية، من خلال تلبية احتياجات المجتمع المحلي من الاستشارات والإحصاءات والخدمات النفسية.

فرص العمل لخريجي قسم علم النفس

تتمثل فرص العمل المتاحة لخريجي القسم، في أخصائي نفسي متخصص في كل مجالات علم النفس، والعمل في القطاع الصناعي، والعمل في الجمعيات الخيرية والمدارس والجامعات، فضلاً عن المجال الصحي المتمثل في رعاية المريض نفسيا، والعمل لدى المستشفيات النفسية.