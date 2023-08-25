وزير العمل: ندرس بجدية تغيير اسم «العمالة غير المنتظمة» إلى «عمال التراحيل»

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة تدرس بجدية شديدة تغيير مسمى العمالة غير المنتظمة إلى «عمال التراحيل»، لافتا إلى أن هذه الفئة تستحق الاهتمام، ولن تنساها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها تعاني أشد المعاناة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش الدورة التدريبة، التي تنظمها منظمة العمل الدولية للصحفيين والإعلاميين العماليين، لتعريفهم بمفاهيم ومعايير العمل الدولية، أن عمال التراحيل سيأخذون كافة الامتيازات التي تمنحها الدولة للعمالة غير المنتظمة، وأنهم هم الأساس والأغلبية التي تعاني قسوة الحياة، وبدلا من أن يندرجوا تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، سيكون مسمى العمالة غير المنتظمة هي المندرجة تحتها.

وأشار إلى أن هناك جدية لفرض التأمين الصحي على عمال التراحيل، مقابل اشتراكات رمزية، لضمان خضوعهم للرعاية الصحية في مؤسسات الدولة العلاجية.

عمال التراحيل سيكونوا أكثر رضا وسعادة بدخولهم تحت مظلة التأمين الصحي

وأشار شحاتة، إلى أن عمال التراحيل سيكونوا أكثر رضا وسعادة بدخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وهذا أفضل كثيرا من منحهم النقود في المناسبات المختلفة، مشيرا إلى استمرار منحهم كافة الامتيازات الأخرى بجانب التأمين الصحي عليهم.

جدير بالذكر أن عام 2023 شهد تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وصدر قرار وزاري بذلك، تزامنا مع انتقال مقر الوزارة والعاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.