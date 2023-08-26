والدة الشهيد «أبو شقرة»: كلنا فداء للوطن.. وربنا يوفق الرئيس السيسي

قالت السيدة سعاد محمد يوسف، والدة الشهيد محمد أبو شقرة إنَّ هناك فارق كبير بين الأوضاع الأمنية السابقة وما نعيشه الآن من أمن واستقرار وأمان بعد تطهير مصر من الإرهاب والقضاء عليه، مؤكّدة «كنا فين وبقينا فين، ده فرق السماء من الأرض، كنا عايشين في إرهاب ورعب، والرئيس السيسي ربنا يباركله ويوفقه قضى على الإرهاب وعيشنا في أمن وأمان، وبقينا عايشين في نعمة من عند ربنا في أمن وسلام وأمان».

والدة الشهيد: الرئيس السيسي مش مقصر وعمل كتير وكان واخد البلد خربانة

وأضافت والدة الشهيد محمد أبو شقرة مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ مصر مذكورة في القرآن الكريم ومصر دائمًا وأبدًا منصورة بفضل الله، وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يقصر في حق مصر وشعبها، والله سوف يكافئه، ومن يكافئه الله أفضل من مكافئة العباد له، مؤكدّة «الرئيس السيسي مش مقصر وعمل كتير وكان واخد البلد خربانة، إحنا منا فين وبقينا فين ده فرق كبير وشاسع ودم ولادنا ما راحش هدر وبنفتخر ببلدنا واللي عملوه ولادنا».

والدة الشهيد: محمد كان الابن الوحيد وفقدانه مؤلم

وتابعت والدة الشهيد محمد أبو شقرة أنَّ ابنها البطل كان الابن الوحيد وسط شقيقاته البنات، وكان الابن الأصغر، وفقدانه يؤلم ولكن ما يلهمها الصبر أنَّه استشهد فداءا لوطنه، مشددة «إحنا كلنا فداء للوطن ده ولو خسرناه نروح فين، إيه البديل».