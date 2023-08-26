«الداخلية»: القبض على سائق سرق سيدة تحت تهديد السلاح بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لشروعه في سرقة جهاز «كاسيت» من داخل سيارة بأسلوب «الفك»، وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية، وله معلومات جنائية، وأمكن ضبطه.

ضبط متهم بسرقة قطع غيار سيارات

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة «ريادتير» من داخل سيارة بأسلوب «الفك» حال توقفها بدائرة القسم، وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة «البطاريات - الردياتيرات» من داخل السيارات بأسلوب «الفك»، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

وضبطت الأجهزة الأمنية سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بسرقة إحدى السيدات أثناء توصيلها والاستيلاء منها على مبلغ مالي «عملات أجنبية ومحلية» باستخدام سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط 3 متهمين بسرقة فيلا في التجمع الخامس

كما تم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم مبلغ مالي وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «التسلق»، وأضافوا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية، وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وبتستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.