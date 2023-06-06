الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة عشريني بمنشأة ناصر

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها، لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، يرتدي ملابسه كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة.. بلاغ

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، يفيد بالعثور على جثة لشاب في منتصف العقد الثاني من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثمان، ونقله إلى المشرحة لحين تسليمه لذويه.

التحفظ على الجثة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وأن الجثة لشاب يدعى «وليد. ع»، يبلغ من العمر 25 عامًا، جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فضلًا عن أن الجثمان لا يوجد عليه أي إصابات، فتم أخذ عينة عشوائية منه، لمطابقتها بالبصمات الموجودة في مصلحتي الأحوال المدنية والأمن العام.

ووزع رجال المباحث نشرة على باقي الأقسام بمواصفات الجثة التي عثروا عليها لبيان وجود محاضر اختفاء بذات المواصفات والتعرف على الشخص.

النيابة تحقق بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كل ملابساتها.