ضبط دواجن فاسدة داخل مطعم غير مرخص في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطعم بدون ترخيص بالقاهرة، بحوزته كمية من الدواجن ومقطعاتها مجهولة المصدر.

ضبط مالك مطعم بدون ترخيص بالقاهرة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مالك المطعم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لاتهامه بإدارة منشأة بدون ترخيص، وبحوزته كمية من الدواجن ومقطعاتها مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.