طلاب بجامعة سوهاج يشاركون في توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا

شارك طلاب ملتقى «إعداد الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية»، والذي تنفذه جامعة سوهاج، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب الصعيد، في توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ذلك بناءً على دعوة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت على عاتقها مسئولية التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا لتحسين ظروفهم المعيشية، وتأمين حاجاتهم الأساسية، مؤكدا أنها مبادرة تاريخية وغير مسبوقة، حيث نقلت عددًا كبيرًا من القرى من حالة التهميش إلى قرى نموذجية تتوافر بها كل المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق والبنية التحتية، مما ساهم في تحويلها إلى قرى نموذجية.

توعية الطلاب بمبادئ وأهداف «حياة كريمة»

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن وفود الجامعات شاركت في مبادرة حياة كريمة، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا، وتم عقد لقاء مع العميد محمد كمال، مسئول عن مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، لتوعية الطلاب بمبادئ وأهداف وأهمية مبادرة حياة كريمة ودور الدولة والقيادة السياسية في هذا الشأن.