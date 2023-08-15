محافظ سوهاج يستقبل الفائز بجائزة أفضل عالم رياضيات في العالم

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، الدكتور محمود عبد العاطي ابن محافظة سوهاج مركز جهينة، والفائز بجائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023م، والممنوحة من الصين، وذلك لكونه واحدا من أهم علماء الرياضيات في العالم.

اعتزاز محافظة سوهاج بأبنائها من القامات العلمية

وهنأ «الفقي» الدكتور محمود عبد العاطي لحصوله على الجائزة العالمية، ورفع اسم مصر ومحافظة سوهاج في المحافل الدولية، متمنيا له مزيد من التقدم والنجاح، مؤكدا اعتزاز المحافظة بأبنائها من القامات العلمية والعلماء الذين يمثلون قاطرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

من هو محمود عبد العاطي؟

يذكر أن الدكتور محمود عبد العاطي قد فاز مؤخرا بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات، لمدة 4 سنوات، تنتهي في 2026م، حصل على جائزة «Qin – jiu – shao» والتي تعتبر من أهم الجوائز العالمية في الريا ضيات، والتي سيتم تسليمها في حفل كبير بدولة الصين في شهر نوفمبر المقبل.