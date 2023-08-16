محافظ سوهاج يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، للوقوف على آخر المستجدات، بها ونسب التنفيذ، مع مسؤولي المبادرة، حيث تنفذ المبادرة في 182 قرية في 7 مراكز هي «طما وجرجا والبلينا وجهينة وساقلتة والمراغة ودار السلام والبلينا والمنشاة»، لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى الأولى بالرعاية.

بحث معوقات مشروعات حياة كريمة بسوهاج ونسب التنفيذ

وبحث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة مستجدات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أي معوقات، ودعي «الفقي»، مسؤولي المبادرة ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية ذات الصلة بوضع تقرير بالمشروعات المنفذة وموعد تسليم كل منها ونسب التنفيذ بها معوقات العمل بها لوضع آلية لحلها.

حياة كريمة صنعت طفرة تنمية بسوهاج

وقال «الفقي»، إن ما تشهده محافظة سوهاج من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيدا بمجهودات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى سوهاج حيث غيرت خريطة التنمية بها.