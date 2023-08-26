حقيقة صرف ألف جنيه مكافأة البريد.. الهيئة تكشف التفاصيل الكاملة

أكدت الهيئة القومية للبريد عدم صحة المعلومات المتداولة عن صرف مكافئة البريد التي تقدر بـ 1000 جنيه، بعد تداول روابط إلكترونية منسوبة تزعم منح مكافأة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي.

لا صحة لـمكافأة البريد بقيمة ألف جنيه

وقالت الهيئة إنه لا صحة لمنح مكافأة البريد بقيمة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية.

إشاعات مكافأة البريد بقيمة ألف جنيه

وأشارت الهيئة إلى أن مكافأة البريد ألف جنيه غير صحيحة، وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.