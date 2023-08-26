«فاينانشيال تايمز»: توسيع عضوية «بريكس» قلب العالم رأسا على عقب

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن توسيع حجم مجموعة دول «بريكس»، كان بمثابة اللحظة التي قلبت العالم رأسا على عقب، وذلك بعد إعلان الدول الأعضاء في قمة جنوب إفريقيا الخميس الماضي ضم أعضاء جدد، وهي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا وإيران.

«بريكس» تتوسع إلى ما هو أبعد من البرازيل وروسيا والهند

وأضافت «فاينانشيال تايمز»، في تقريرها المنشور اليوم، السبت، أنه وفقا لبعض المقاييس فإن مجموعة بريكس تتوسع إلى ما هو أبعد من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتكون أكبر بكثير من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقالت الصحيفة البريطانية، من شأن التحالف الجديد الذي تقوده الصين أن يمثل 47% من سكان العالم و37% من ناتجه المحلي الإجمالي، مقارنة بـ9.8% من السكان و29.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع.

«بريكس» الكتلة الأكثر تأثيرا في العالم النامي على الإطلاق

من جهته، أشار جيمس كينج، محرر شؤون الصين العالمية، إلى أن تجمع بريكس بعد ضم الأعضاء الجدد ستمتلك نصيب الأسد من احتياطيات العالم من النفط والغاز وكمية هائلة من الموارد الطبيعية الأخرى.

وأضاف «كينج»: «تأمل الصين أن تمنحها التغييرات الجاذبية التي سعت إليها منذ فترة طويلة لإصلاح المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، وإعطاء المزيد من القوة للدول النامية».

وقال جيمس كينج، إن بريكس تمثل الكتلة الأكثر تأثيرا التي أنتجها العالم النامي على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك شعورا بأنه بعد عقود من قبول قواعد الغرب، فإن عصر «الجنوب العالمي» بدأ في الظهور.